Президент ЮАР создал комиссию, которая расследует возможные поставки оружия в Россию
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса принял решение о создании комиссии, которая будет заниматься проверкой информации о возможных поставках оружия из ЮАР в Россию.
Об этом говорится в заявлении президента, пишет The Guardian.
"В свете серьезности обвинений, широкого общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки, президент принял решение провести расследование", - говорится в заявлении.
Напомним, по данным СМИ, посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках боеприпасов в Россию.
Эти обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, Южно-Африканской Республикой и Россией, а также подвергли сомнению нейтральную позицию Южно-Африканской Республики в отношении конфликта в Украине.
Позже Рубен Бриджети признал, что перешёл черту, а также извинился после того, как ему выразили протест.
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