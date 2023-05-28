Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса принял решение о создании комиссии, которая будет заниматься проверкой информации о возможных поставках оружия из ЮАР в Россию.

Об этом говорится в заявлении президента, пишет The Guardian.

"В свете серьезности обвинений, широкого общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки, президент принял решение провести расследование", - говорится в заявлении.

Напомним, по данным СМИ, посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках боеприпасов в Россию.

Эти обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, Южно-Африканской Республикой и Россией, а также подвергли сомнению нейтральную позицию Южно-Африканской Республики в отношении конфликта в Украине.

Позже Рубен Бриджети признал, что перешёл черту, а также извинился после того, как ему выразили протест.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.