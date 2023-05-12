В ЮАР заявили, что оружие было отправлено в Россию, но разрешения на это никто не давал.

Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, правительство Южно-африканской республики утверждает, что частные случаи экспорта оружия в Россию действительно имели место, но разрешения на это никто не предоставлял.

"Мы не утверждали никаких поставок оружия для России", – отметил глава Министерства по коммуникациям Монди Гумбулеле.

В свою очередь спикер отдела международных отношений и сотрудничества Клейсон Моньела также заявил, что NCACC "не располагает информацией об утвержденной продаже оружия нашим государством России" за тот период.

Напомним, накануне посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригете заявил, что Южно-Африканская республика, несмотря на свой заявленный нейтралитет, поставляет оружие России для войны против Украины.

В ответ в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.