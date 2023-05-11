В офисе президента Южно-Африканской Республики официально опровергли заявления посла США о поставках оружия россиянам.

В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.

Там отметили, что такие заявления подрывают "дух сотрудничества и партнерства" между странами.



В ЮАР рассказали, что, хотя никаких доказательств российскому судну Lady R не предоставляли, правительство согласилось провести независимое расследование.

Эту тему поднимали на последних встречах между представителями ЮАР и США и достигли согласия, что следует дождаться результатов расследования, а американская разведка предоставит всю имеющуюся информацию.



"Поэтому разочаровывает тот факт, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные отношения между двумя делегациями", - отметили в офисе президента ЮАР.

Напомним, США обвинили ЮАР в поставках боеприпасов в РФ на российском корабле, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Ранее мы писали, что в начале года в Африке прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР.

Также "Страна" рассказывала, что власти ЮАР хотят предоставить главам стран иммунитет от ордера МУС на арест.