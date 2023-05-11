США обвиняют Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в поставках боеприпасов в РФ на российском корабле, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Об этом пишет News24.

По данным издания, посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил, что в США уверены в том, что ЮАР это сделала.

"Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на который, как мы уверены, грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию", - заявил посол.

По его словам, правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.

"Мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать свою политику неприсоединения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько точны данные разведки США о поставках боеприпасов из ЮАР в Россию, Бриджети сказал, что "готов поставить на это свою жизнь".

Ранее сообщалось, что власти ЮАР хотят предоставить главам стран иммунитет от ордера МУС на арест.

Также мы писали, что в начале года в Африке прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР.