Посол США Рубен Бриджети, заявлявший о поставках вооружения из ЮАР в Россию, после протеста министерства иностранных дел страны признал, что перешёл черту, а также извинился после того, как ему выразили протест.

Об этом заявили в МИД Южно-Африканской Республики.

"После сегодняшней встречи посол признал, что перешел черту. Бриджети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", - говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, посол США обвинил ЮАР в поставках боеприпасов в РФ на российском корабле, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Отвечая на вопрос о том, насколько точны данные разведки США о поставках боеприпасов из ЮАР в Россию, Бриджети говорил, что "готов поставить на это свою жизнь".

В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.

Однако сегодня, по данным Reuters, в ЮАР заявили, что оружие было отправлено в Россию, но разрешения на это никто не давал. По словам властей, частные случаи экспорта оружия в Россию действительно имели место.