"Перешел черту". Посол США в ЮАР извинился перед властями страны за слова о поставках оружия в Россию
Посол США Рубен Бриджети, заявлявший о поставках вооружения из ЮАР в Россию, после протеста министерства иностранных дел страны признал, что перешёл черту, а также извинился после того, как ему выразили протест.
Об этом заявили в МИД Южно-Африканской Республики.
"После сегодняшней встречи посол признал, что перешел черту. Бриджети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР", - говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства.
Напомним, посол США обвинил ЮАР в поставках боеприпасов в РФ на российском корабле, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.
Отвечая на вопрос о том, насколько точны данные разведки США о поставках боеприпасов из ЮАР в Россию, Бриджети говорил, что "готов поставить на это свою жизнь".
В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.
Однако сегодня, по данным Reuters, в ЮАР заявили, что оружие было отправлено в Россию, но разрешения на это никто не давал. По словам властей, частные случаи экспорта оружия в Россию действительно имели место.