Власти штата Калифорния потратили $17,5 миллиарда в 2018-2022 годах на борьбу с проблемой бездомных, однако регион остается лидером по темпам их ежегодного прироста в США.

Более того, как сообщает телеканал CNN, половина всех бездомных американцев живут именно в Калифорнии.

Всего за четыре года Калифорния потратила ошеломляющие 17,5 миллиардов долларов на борьбу с бездомностью. Но в то же время, с 2018 года, количество бездомных в штате фактически выросло. Согласно федеральным данным, половина всех американцев, живущих на улице, проживает в Калифорнии.

Число бездомных растёт по всей Америке, но солнечная Калифорния каждый год прибавляет больше бездомных, чем любой другой штат. Сейчас здесь проживает более 170 000 бомжей.

"Без правительственной поддержки проблема была бы намного хуже. Но это не то, что люди хотят слушать. Я понял, мы поняли", — сказал в интервью изданию Джейсон Эллиот, старший советник губернатора штата по вопросам бездомных.

"Примерно две трети людей, которые живут на улицах, проявляют симптомы психических отклонений, мы не сможем ограничиться только тем, что просто будем платить им за предоставленную государством квартиру" — говорит чиновник.

"Это проблема, решение которой затягивалось десятилетиями из-за принятого нами политического порядка. Мы не безупречны. И когда я говорю "мы", я имею в виду как республиканцев, так и демократов" — считает Эллиот.

Всего до 2024 года на борьбу с бездомностью в США было выделено 20,6 миллиарда долларов.

Из них почти 4 миллиарда были направлены местным органам власти на инициативы по борьбе с этим социальным явлением.

3,7 миллиарда долларов пошли на программу под названием Project Homekey, которая также финансирует местные органы власти для целевой покупки недвижимости, такой как мотели и коммерческие здания с последующим превращением их в социальное доступное жильё. На данный момент к заселению готово 13 500 подобных "общежитий".

"Этого недостаточно. Но такое изменение это первый шаг к тому, чтобы урегулировать эти процессы", — говорит советник губернатора штата.

Ранее мы сообщали, что мэр Якутска призвал возвращать трудовые лагеря для российских бомжей.

Также стало известно, что к настоящему времени в Британии почти на треть выросло количество бездомных украинских беженцев.