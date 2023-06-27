Мэр российского Якутска Евгений Григорьев высказал свою озабоченность по поводу поведения бездомных людей, заявив, что вместо трудовой занятости они занимаются пьянством, развращением людей и разрушением общественных мест.

Об этом сообщает местное издание "Эхо столицы".

Григорьев отметил, что он не жалеет бездомных людей и выразил необходимость создания медвытрезвителей в Якутске, а также возвращения трудовых лагерей.

По его мнению, бездомные являются видимым последствием алкоголизации и массовой безработицы в обществе.

Позже мэр уточнил высказывания в своем телеграм-канале, разделив бездомных на две категории. Первую категорию составляют молодые люди, которые способны работать и приносить пользу обществу, однако предпочитают вести асоциальный образ жизни, злоупотреблять алкоголем и просить деньги у прохожих. Григорьев предлагает для таких людей восстановить лечебно-трудовые профилактории.

Вторую категорию бездомных составляют люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, которая не позволяет им работать, например, люди с инвалидностью. Григорьев считает, что забота о таких людях должна лежать на плечах государства, которое должно обеспечить им все необходимое для нормальной жизни.

Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение в связи с резким ростом количества бездомных.

Также мы писали, что во Львове подростки жестоко убили двоих бездомных ради 200 грн и записали свои издевательства на видео.