В Литве предложили еще год не заставлять украинских беженцев учить литовский язык.

Об этом пишет местное издание LRT со ссылкой на заявление Министерства образования, науки и спорта Литвы.

Отмечается, что предложение уже поддержал Департамент национальных меньшинств Литвы.



"Следует понимать, что ситуация этих людей особенная. Они были вынуждены бежать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве", - заявил представитель Департамента Сергей Добряков, слова которого цитирует LRT.

В то же время, по его мнению, следует учесть, что украинцы очень стараются интегрироваться в литовское общество, проявляют интерес к культуре Литвы и стремятся учить литовский язык.

"Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые Департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - добавил чиновник.

По данным Добрякова, курсы литовского языка в Доме национальных общин посещают 620 человек, из которых большая часть - украинцы.

Ранее мы рассказывали о противоположной ситуации с языковым вопросом в Латвии, где недавно Центр государственного языка начал дело об административном нарушении против беженки из Украины, работающей в одной из пиццерий. Дело против украинки открыто за то, что она в недостаточной степени владеет латышским языком, чтобы общаться с клиентами.

Также недавно мы писали, что бывший народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что Львов "превратился в город диверсантов" из-за появления там русскоязычных беженцев.