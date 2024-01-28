Центр государственного языка (ЦГЯ) в Латвии начал дело об административном нарушении против беженки из Украины, работающей в одной из пиццерий. Дело против украинки открыто за то, что она в недостаточной степени владеет латышским языком, чтобы общаться с клиентами.

Об этом пишет издание Delfi.

Сообщается, что работодатель беженки также обеспокоен возможным наказанием, хотя закон позволяет принимать на работу украинцев даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.



В публикации говорится, что Екатерина Мефтода сбежала вместе со всей семьей в Латвию после вторжения РФ в Украину. В Латвии женщина устроилась на работу в пиццерию, хотя на родине училась на юриста.

Через несколько месяцев к Мефтоде на работу пришел инспектор Центра государственного языка, поскольку поступила жалоба, что клиентов здесь обслуживают на русском языке.

"Я живу в двух минутах ходьбы, и мне позвонил коллега, попросил приехать, не сказав почему. Я встретилась с инспектором, она мне рассказала, что поступила жалоба, что я даже не поздоровалась по-латышски, хотя это неправда, я знаю стандартные фразы и хожу на языковые курсы", - сообщила украинка.

Первый визит завершился переговорами, но на прошлой неделе инспектор приехал снова после получения жалобы.

Вскоре после этого пришло и письмо о том, что в отношении украинской беженки возбуждено дело об административном правонарушении.

"В тот день я пришла на работу вместо заболевшего коллеги. Я не должна была работать в тот день, смена была у Алексея, который говорит по-латышски. Я в основном работаю поваром, но бывает, что другой коллега уезжает по доставкам, или рядом звонит телефон, или заходит клиент. Я не могу не заговорить с ним и не обернуться – это тоже было бы ненормально. Я могу вам сказать, будет ли сегодня доставка или какую пиццу вы хотите - я кое-что знаю", - рассказала Екатерина.

"Очень тяжело. Я плакала первый раз и во второй, потому что боялась того, что произойдет. Вся ситуация очень болезненна, потому что я не сделала ничего плохого", - добавила украинка.

В Центре государственного языка заявили, что во время первого визита проинформировали, что при обслуживании людей незнание языка не должно мешать выполнению трудовых обязанностей, а процесс был инициирован потому, что во время второго визита, который состоялся через полгода, ситуация существенно не изменилась. Кроме того, оба раза девушка работала с клиентами.

В ведомстве заверили, что в отношении работодателя дело о нарушении не возбуждено, поэтому наказание ему не грозит. Также возбужденный против украинской беженки процесс - это не судебное разбирательство, а дело, начатое ЦГЯ, об исходе которого судить преждевременно.

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