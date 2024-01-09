В Украине на треть выросло число жалоб на применение русского языка. Большинство таких случаев зафиксировали в Киеве.

Об этом заявили в офисе уполномоченного по защите государственного языка, которому за минувший год прислали 3692 жалобы.

Больше всего - в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486), Днепропетровской (316), Киевской (153), Запорожской (63), Львовской (59), Полтавской (54) и Николаевской (53) областях.

Почти половина жалоб касается сферы обслуживания. Также жалуются на сайты, не имеющие украинской версии, и на преподавателей, которые говорят по-русски (более 300 обращений).

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что "нет такого понятия русскоязычный", поскольку все мы граждане Украины.

Ранее омбудсмен призывал украинские телеканалы "прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах".

Также Креминь попросил убрать русский язык из украинских паспортов. В паспорте старого образца информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.