Украина еще долго будет бедной страной после такой тяжелой войны.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Мы не сможем в ближайшие годы достичь уровня жизни не то, что Германии, но и Польши, Румынии", - говорит Либанова.

Она прогнозирует, что в Украину будут ехать не за пособиями, а за работой, потому что условия содержания в Европе гораздо выше.

Ранее мы сообщали, что в Украине за чертой бедности проживают 8,8 миллиона человек. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Очевидно, что уровень бедности в нашей стране такой, с которым трудно мириться, и существенно превышает показатели по другим странам, на которых нам бы хотелось равняться", – сказала чиновница.

Напомним, в августе Национальный банк Украины пересмотрел прогноз возвращения граждан из-за границы. Ранее НБУ ожидал, что уже в следующем году в страну вернутся 200 тысяч человек, а в 2027-м — ещё 500 тысяч. Теперь же прогнозируется, что лишь в 2027 году вернутся около 100 тысяч украинцев.

