"Путин считает Зеленского нацистом". Лавров сделал ряд заявлений о президенте Украины и завершении войны
Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал ряд заявлений, где снова назвал условия завершения войны в Украине, а также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и прокомментировал диалог США с Южной Кореей и Японией о размещении ядерного оружия.
Заявления главы МИД РФ опубликовали российские издания.
В частности, Лавров заявил, что:
- контактов с госсекретарем США Марко Рубио после телефонного разговора 20 октября не было. РФ ждала от США инициативы по месту и времени подготовительной встречи к саммиту Путина и Трампа в Будапеште, но ее не последовало. РФ остается приверженной договоренностям Путина и Трампа;
- Россия передала США свои условия завершения войны в формате неофициальной бумаги до телефонного разговора Путина и Трампа. На личной встрече президент США не говорил, что РФ выставляет неприемлемые условия. Во время последующего разговора с Рубио Лавров также не выставлял никаких новых условий завершения войны, а сам разговор не был напряженным;
- Трамп на Аляске не мог поверить, что в Украине запрещают УПЦ, и был обескуражен подтверждением этого факта;
- среди российских условий мирного урегулирования остается недопущение членства Украины в НАТО, а также "защита прав русскоязычного населения и Украинской православной церкви";
- Путин считает Зеленского нацистом, потому что он вручает награды бойцам "Азова" и "другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на руках";
- США ведут диалог с Южной Кореей и Японией о возможном размещении ядерного оружия. США существенно отходят от концепции о недопустимости ядерной войны, если собираются использовать фактор ядерного оружия ради "доминирования".
Напомним, на днях Лавров заявил, что у США "возникли трудности" с Зеленским по поводу остановки войны.
Как обстоит ситуация с мирными переговорами, а также проблемой Донбасса, мы анализировали в отдельном материале.
