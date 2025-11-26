Украина заявила представителям США в Женеве в минувшие выходные, что не примет никаких признаний оккупированных территорий и не будет вносить никакие изменения в Конституцию.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил советник главы Офиса президента Александр Бевз, участвовавший в переговорах.

По его словам, обозначенные им красные линии принял украинский народ.

"Мы озвучили, что никакого признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет, и это те красные линии, которые очертил украинский народ. Тут не о чем говорить с украинской точки зрения. Увидим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса", - сказал Бевз.

Между тем глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов подтвердил информацию СМИ, что на переговорах в Женеве обсуждали численность украинской армии в мирное время.

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах на численность Вооруженных сил в мирное время. Это очень дискуссионная тема. Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, какой будет украинская армия, ее численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", – заявил Гнатов в интервью украинскому порталу Liga.net.

Ранее СМИ писали, что мирный план для Украины после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19.

Как писали СМИ, в администрации президента США считают, что глава Кремля Владимир Путин отвергнет мирный план после изменений, сделанных в Женеве.