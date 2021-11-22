В субботу, 20 ноября, на 24-м километре трассы А-121 "Сортавала" в России водитель "Митсубиши Галанта" не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара из багажника вылетел труп с перерезанным горлом: голова держалась на позвоночнике. Один из задержанных после ДТП признался в еще одном преступлении - людоедстве.

Как сообщает 47news, уголовный розыск Петербурга получил показания 23-летнего подозреваемого. Он признался в людоедстве.

Так, 27 сентября прошлого года в парке Сосновка на севере Петербурга в дренажной трубе нашли тело 38-летнего биржевого брокера со множественными ножевыми ранениями на шее, руках и животе.

По словам 23-летнего мужчины, он давно хотел попробовать человеческое мясо. В сентябре 2020 года он вышел на охоту в Сосновку, зарезал прохожего и отрезал часть его тела. После чего пришёл домой, сварил и съел. Труп спрятал в трубе.

Подозреваемый зарегистрирован в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Он жил на чердаке дома на Большой Зелениной улице в Петроградском районе - там его задержали вместе с приятелем после убийства 50-летнего петербуржца, раскрытого благодаря ДТП.

Трое мужчин ДТП скрылись, но вскоре были задержаны. Они рассказали, как совершили убийство и зачем. Причиной стала месть.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Арми Хаммер, которого обвинили в каннибализме, лишился главной роли в мини-сериале Paramount Plus "Предложение".

Кроме этого, в прошлом году в Германии арестовали нового людоеда-гомосексуала. Это второй подобный случай за практически 20 лет.