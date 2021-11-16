В Днепре на Новом мосту перевернулся микроавтобус "Мерседес Спринтер" с пассажирами. Авария произошла во вторник, 16 ноября, около 21:00. На опубликованном видео момента аварии можно рассмотреть, что микроавтобус внезапно занесло и стал бесконтрольным, ударился в отбойник и перевернулся на бок, продолжая скользить по дороге.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса (частный перевозчик) стало плохо за рулем и он потерял управление, но после аварии мужчина отказался от госпитализации. В результате ДТП пострадал один человек, скорая увезла его в больницу.

Из-за ДТП затруднено движение транспорта по мосту в сторону левого берега. Движение троллейбусов и вовсе парализовано. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Напомним, во вторник в Днепре пять женщин погибли при пожаре в частном доме престарелых.

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