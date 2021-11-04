Утром в четверг, 4 ноября, в Киеве на Троещине задерживаются по отправлению ряд автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает "Киевпасстранс" в своем Telegram-канале.

По состоянию на утром четверга, задерживается движение:

автобусов № 21,73,100,101,114,

троллейбусов № 29,30,31,47,50,50к.

Кроме того, задерживаются по отправлению автобусы № 21,73,100,101,114 и троллейбусы №29,30,31,47,50,50 по проспекту Маяковского - бульвару Перова - проспекту Шухевича.

По данным "Киевпасстранс", причиной стало скопления автотранспорта. На место вызвали правоохранителей.

Ранее мы рассказывали, что в конце октября на левом берегу Киева провалился асфальт. Из-за этого там образовалась масштабная пробка.

Также писали, как недавно в центре Киева на Бассейной образовалась пробка из-за тройной аварии с курьером.

Кроме того, сообщалось, как в Киеве 21 октября на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков. Причиной стали новые карантинные ограничения, в соответствии с которыми у пассажиров обязательно должны быть ковид-документы: сертификат о вакцинации либо негативный результат теста на коронавирус. Водители опасались штрафов и не понимали обновленных правил.