В ходе столкновений с протестующими в казахстанском Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 правоохранителя получили ранения.

Об этом сообщает "Спутник Казахстан".

Кроме того, по данным комендатуры города, было обнаружено тело обезглавленного мужчины.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями. Вечером в город вошли правительственные войска.

Также мы писали о том, что 6 января было официально объявлено о начале операции ОДКБ в Казахстане, Россия перебрасывает в страну спецназ ВДВ.

Кроме того, "Страна" следит за тем, что происходит в Казахстане в четверг, 6 января, в обновляемом материале.