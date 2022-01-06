В Алматы озвучили число погибших в ходе столкновений правоохранителей. Скриншот с видео

В ходе столкновений с протестующими в казахстанском Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 правоохранителя получили ранения.

Об этом сообщает "Спутник Казахстан".

Кроме того, по данным комендатуры города, было обнаружено тело обезглавленного мужчины.

Данные о пострадавших правоохранителях

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями. Вечером в город вошли правительственные войска.

 

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