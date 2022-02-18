Министр по делам оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала эвакуацию на Донбассе. Она обвинила РФ в дезинформации.

Заявление прозвучало во время ее совместного брифинга с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

По словам Верещук, Россия проводит "кампанию по дезинформации", имея в виду заявления об эвакуации и о наступлении ВСУ на Донбассе.

"Раскачать ситуацию, заставить нас идти на уступки", - обозначила "цели России" Верещук в своей речи.

Под уступками, видимо, она имела в виду выполнение Минских соглашений.

Кроме того, Верещук подтвердила, что встреча Трехсторонней контактной группы, посвященная обострению на Донбассе, состоится завтра, 19 февраля. Однако при этом министр сделала оговорку, что ее проведение зависит от России.

"Как вы знаете, мы срочно запросили встречу, и сегодня группа по безопасности была готова к переговорам. К сожалению, РФ отказалась встречаться в трехстороннем формате. Мы надеемся, что завтра такая встреча будет", - сказала Верещук.

Ранее "Страна" писала, что украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе заявила о готовности немедленно обсудить в рамках ТКГ тему деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения.

Также мы внимательно следим за тем, что происходит сейчас на Донбассе.