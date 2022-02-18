В городе Горловка, который расположен в "ДНР", где сегодня объявили эвакуацию, отправление первых автобус с эвакуированными назначено уже на сегодняшний вечер.

Об этом сообщается на сайте "городской администрации" Горловки.

Начало эвакуации объявили с 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Организованы шесть пунктов отправки на территорию России.

Заверяют, что каждый выезжающий получит суточный продуктовый и гигиенический набор. А также перечислили, что необходимо иметь при себе:

Копии документов в непромокаемой упаковке. Ключи от дома. Деньги — кредитные карты и наличные. Мобильный телефон с зарядным устройством, пауэрбанк. Средства гигиены. Одежда: несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь. Аптечка.

Кроме того, в "администрации Горловки" опровергают, что для выезда в эвакуацию нужен паспорт Российской Федерации. Смс об этом приходят жителям "ДНР".Всем абонентам мобильного оператора "ДНР" "Феникс" разослали СМС с информацией об эвакуации

Напомним, сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию, вслед за ним эвакуироваться порекомендовал и "глава ЛНР". После объявления эвакуации в Донецке образовались огромные очереди в банкоматы и на АЗС.

Что думают о происходящем сами жители Донецка узнала "Страна".