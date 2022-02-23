Вопрос выхода признанных Россией "ЛДНР" на границы Донецкой и Луганской областей может решиться самостоятельно, желательно мирным путем.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин на пресс-конференции.

"Вопрос выхода на границы "Донецкой, Луганской народных республик" может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным", - сказал Пушилин.

Напомним, вчера Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях" - то есть в границах Луганской и Донецкой области. Он предложил украинским властям решать этот вопрос путем переговоров между Киевом и самими "республиками".

Напомним, после признания Россией независимости "ЛДНР" встал вопрос, в каких границах необходимо признавать "республики".

С одной стороны "глава ДНР" Денис Пушилин объявил, что границы "республики" будут в пределах всей Донецкой области. В "ЛНР" также заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в которых власти "республик" осуществляют полномочия и юрисдикцию. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" в "тех границах, в которых они себя провозглашали".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.