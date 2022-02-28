В городе Черноморске Одесской области убили сотрудника полиции, которого приняли за "диверсанта".

Об этом сообщает Telegram-канал Odessa Info.

По данным Telegram-канала, полицейский вместе с девушкой-коллегой двигался из Одессы в Черноморск на гражданском авто. Он остановился на блокпосту у военкомата Черноморска. Мужчина, что охранял блокпост, принял парня за "диверсанта" и выстрелил.

Пуля попала в голову полицейскому-парню и прошла навылет, ранив девушку-полицейского в руку.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами.

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