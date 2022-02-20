В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы на автозапраке в Киевском районе города, в результате которой пострадал 29-летний иностранец.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что инцидент произошел в субботу вечером, около 19:30.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил, вероятно, травматическое оружие", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Также полицейские уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в Днепре в результате конфликта на дороге неизвестный мужчина прострелил палец женщине-водителю и скрылся с места происшествия на своем авто. Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, около 16:30 на улице Марии Кюри в районе ТРЦ Neo Plaza.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице поймали взрослого киевлянина, который из рогатки стрелял шариками по окнам здания Офиса президента.

Также мы сообщали, что на Оболони в Киеве мужчина убил свою сожительницу выстрелом в затылок, чтобы развлечься.