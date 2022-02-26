Вечером в субботу, 26 февраля, в Дарницком районе столицы Украины - Киеве, при попытке прорыва через блок пост, сотрудники полиции и Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили группу российских диверсантов.

Соответствующее видео опубликовал с места событий полицейский.

Напомним, ранее в Раде заявили, что в квартиры по всей Украине заехали "спящие группы" диверсантов. Власти просят сообщать о таких съемщиках.

Также мы писали, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

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