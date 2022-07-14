В Румынии близ авиабазы "Кампиа Турзи" упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Он использовался американскими военными для тренировки.

Министр обороны Василе Дынку сообщил румынским СМИ, что инцидент произошел во время учебной миссии, дрон разбился в безлюдной местности и пострадавших нет.

"Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ прямо сейчас... Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами", - сказал он.



По словам министра, беспилотник MQ-9 Reaper эксплуатировался американцами.

"В настоящее время мы не работаем с беспилотником MQ-9 Reaper", - заявил министр.

"Американские беспилотники MQ-9 Reaper – одни из самых высокотехнологичных на сегодняшний день. Он упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, жертв не было, он упал в поле, там нет жилищ. Американцы проводят первую проверку", - заявил Дынку в эфире телеканала Digi 24.

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