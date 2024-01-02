В понедельник, 1 января, межгосударственное объединение БРИКС официально увеличилось на пять стран.

Об этом сообщает Daily News Egypt.

В организацию вошли Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

Ранее в нее входили только Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, по первым буквам названий которых организация и названа.

Напомним, на днях недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС. Милей также сообщил о своем решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе.

Как сообщалось, вскоре после избрания Милея его старший экономический советник заявил, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года.

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС еще в июне 2022 года.

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