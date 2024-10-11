Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что больше не хочет финансировать Украину.

Об этом он сказал в комментарии изданию Punchbowl News.

"У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что это не будет нужно. Если победит президент Трамп, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю. Я думаю, он позвонит Путину и скажет ему, что этого достаточно", – сказал Джонсон.

"Я думаю, что все в мире устали от этого, и они хотят, чтобы это разрешилось… Но я считаю, что, если Камала Харрис станет президентом, не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий", – сказал спикер.

Напомним, в конце сентября Джонсон отказался встречаться с украинским президентом, который находился с визитом в США. По его словам, он не смог назначить встречу с Зеленским, потому что был очень занят.

На днях Камала Харрис пообещала не обсуждать с Путиным завершение войны в Украине без присутствия Киева. Харрис при этом уверена, что при Трампе Украину ждет "капитуляция".