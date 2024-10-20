В США произошла утечка секретных данных о подготовке удара Израиля по Ирану. Документы были опубликованы в Telegram позавчера, 18 октября. В США начали расследование по этому поводу.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о документах, датированных 15 и 16 октября, с грифом "совершенно секретно". Они доступны только ключевым союзникам США - Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

В них описывается перемещение боеприпасов для ответного удара Израиля по Ирану. И о проведении Израилем ракетных учений в рамках подготовки к атаке.

Документы составлены американской "цифровой разведкой" АНБ. Как они утекли в Сеть - неясно. Израильские СМИ уже пишут, что это могла быть намеренная утечка со стороны Белого дома, который выступает против резких действий Израиля против Ирана.

Также, как пишет израильское издание YNET, Белый дом мог слить документы, чтобы купировать критику со стороны левого крыла Демократической партии (оно поддерживает палестинцев и выступает жестко против действий Израиля).

В рамках этой же линии на встрече с пропалестинскими активистами Камала Харрис назвала реальным геноцид палестинцев в Газе.

1 октября Иран запустил по Израилю около 180 ракет. Израиль пока не ответил на этот удар, но пообещал, что он состоится. Американские СМИ сообщали, что Белый дом выступает против обсуждаемых Израилем ударов по ядерным и нефтяным объектам Ирана и требуют "символического" ответа, который не вызовет масштабной реакции Тегерана.