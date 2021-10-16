Полиция Великобритании назвала актом терроризма убийство депутата палаты общины Дэвида Амесса, которое произошло в пятницу, 15 октября, во время встречи политика с избирателями.

Об это сообщил координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон.

Также он рассказал о первых данных, согласно которым допускается связь с исламским экстремизмом.

Напомним, вчера Амесс получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Нападавшего удалось задержать.

Амесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Напомним, 5 сентября в США произошла массовая трагедия, связанная со свободным доступом к огнестрельному оружию. В пригороде города Лейкленд (штат Флорида - Ред.) бывший морской пехотинец Брайан Райли, одетый в бронежилет, расстрелял четырех человек.

В июне 2018 года "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе. Тогда один человек убит, 12 получили серьезные ранения.