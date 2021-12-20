Do not travel. Госдеп максимально повысил уровень угрозы для граждан США на территории Украины
Государственный департамент США повысил степень угрозы для граждан Соединенных Штатов, пребывающих на территорию Украины до максимального четвертого уровня - Do not travel (Не путешествовать).
Причинами называют штамм "Омикрон" и угрозу вторжения России.
Об этом сообщает Департамент путешествий Государственного департамента США в понедельник, 20 декабря.
"Не путешествуйте в Украину из-за COVID-19. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенный риск. Прочтите всю информацию о путешествиях", - говорится в сообщении, опубликованном 25 октября 2021 года и дополненном 20 декабря 2021 года.
"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили Уведомление о состоянии здоровья путешественников уровня 4 для Украины из-за COVID-19, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране. Ваш риск заражения COVID-19 и развития тяжелых симптомов может быть ниже, если вы полностью вакцинированы вакциной, одобренной FDA. Прежде чем планировать какое-либо международное путешествие, пожалуйста, ознакомьтесь с конкретными рекомендациями CDC для полностью вакцинированных и невакцинированных путешественников", - предупреждает официальный сайт Госдепа.
В ранее опубликованных правилах говорится, что гражданам США нельзя посещать:
- Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей.
- Восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству, возникли в результате вооруженного конфликта.
"Преступления против иностранцев и собственности - обычное дело. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию", сообщает Государственный департамент.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России, о котором активно пишут западные СМИ. Планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон.
Однако администрация президента США не видит необходимости в эвакуации прямо сейчас, ведь воздушные рейсы по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждаются только меры на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью.
Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне заявили о возможности урегулировать ситуацию на границе России и Украины дипломатическим путем.
Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки не планируют применять военную силу против Российской Федерации в ответ на ее предполагаемое вторжение на территорию Украины.