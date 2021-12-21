В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины объяснили, что такое "мозговой туман" после перенесенного коронавируса и как с ним бороться.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в понедельник, 20 декабря.

В ЦОЗ рассказали, что заболевание COVID-19 обычно длится две недели после первого проявления симптомов, однако иногда человек может чувствовать себя плохо и дольше.

Речь идет о постковидном синдроме и психических расстройствах, которые развиваются после болезни.

У каждого второго или третьего человека (в соответствии с различными исследованиями) в течение полугода после выздоровления диагностировали психические расстройства. Одно из последствий COVID-19 — разрушение миелинового слоя, окутывающего отростки нервных клеток и обеспечивающего их коммуникацию между собой. Как следствие человек может переживать хроническую усталость, когнитивные нарушения (проблемы с концентрацией и памятью, невозможность делать несколько дел одновременно), у человека может снизиться болевой порог и т.д.

Такое состояние называют brain fog – мозговой туман. И переживают его около четверти людей, только что или несколько месяцев до того выздоровевшие от COVID-19.

Также распространены для постковидного синдрома депрессивные или тревожные расстройства, или же расстройства злоупотребления психоактивными веществами, бессонница, кровоизлияния в мозг, инсульт и (намного реже) деменция.

Почти каждый десятый человек, никогда не имевший установленного психического диагноза, получил его после перенесенной болезни впервые.

В ЦОЗ рассказали, что делать, если вы замечаете за собой подозрительные симптомы.

Обращайтесь к семейному врачу, который направит вас к узкопрофильному специалисту, если вы больше двух недель:

чувствуете себя опустошенными, расстроенными, раздраженными или вообще не можете контролировать собственные эмоции;

не можете уснуть или наоборот вам труднее проснуться утром;

имеете резкие изменения в аппетите (он резко растет или падает), что влияет на вашу массу тела;

не можете работать, чувствуете себя незаинтересованными в результатах вашего труда, нет энергии и сил продолжать;

замечаете суицидальные мысли, начинаете планировать самоубийство.

Медики дали советы, что делать при "мозговом тумане". Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ назвали 7 лучших способов борьбы с тревогой и паникой во время пандемии коронавируса.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19.