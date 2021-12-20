Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что 6 областей скоро могут покинуть пределы красной зоны карантина: Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская. И только два региона в стране не выполняют требования для выхода из красной зоны: это Запорожская и Волынская области.

Об этом Ляшко сообщил во время брифинга 20 декабря.

По словам Ляшко, эпидситуация в Украине значительно лучше, чем в европейских странах.

"По состоянию на сейчас, только 2 из 25 областей Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня, или будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

Также глава Минздрава обмолвился о возможной опасности нового штамма коронавируса "Омикрон", который был выявлен в 90 странах мира и в том числе в Украине.

В ведомстве дали 5 рекомендаций, которые позволят не подхватить уже появившийся в Украине "Омикрон": вакцинироваться, носить защитную маску и сохранять дистанцию, следить за личной гигиеной рук, встречаться на свежем воздухе, не ехать в регионы с высоким уровнем заражения, получать информацию из надежных источников.