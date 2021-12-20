Минздрав опубликовал обновленную карту зон адаптивного карантина в Украине. Согласно обнародованным данным, напряженность с заболеваемостью СOVID-19 ослабевает и уже пятый день подряд в стране нет регионов, находящихся в "оранжевой" зоне.

По состоянию на понедельник, 20 декабря, восемь областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона:

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Черкасская область

Черниговская область

Отметим, что еще на прошлой недели в МОЗ заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они скоро покинут "красную" зону эпидемической опасности.

"Желтая" зона:

Киев

Днепропетровская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Полтавская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область

Донецкая область

Винницкая область

Хмельницкая область

Закарпатская область

Одесская область

Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца марта следующего года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали.

Также сообщалось, что 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины.