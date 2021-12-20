Украина уже пятый день живет без "оранжевой" зоны адаптивного СOVID-карантина. Данные Минздрава
Минздрав опубликовал обновленную карту зон адаптивного карантина в Украине. Согласно обнародованным данным, напряженность с заболеваемостью СOVID-19 ослабевает и уже пятый день подряд в стране нет регионов, находящихся в "оранжевой" зоне.
По состоянию на понедельник, 20 декабря, восемь областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.
"Красная" зона:
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Отметим, что еще на прошлой недели в МОЗ заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они скоро покинут "красную" зону эпидемической опасности.
"Желтая" зона:
- Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область
Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца марта следующего года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали.
Также сообщалось, что 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины.