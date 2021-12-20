Минздрав показал новую карту адаптивного карантина в Украине. Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал обновленную карту зон адаптивного карантина в Украине. Согласно обнародованным данным, напряженность с заболеваемостью СOVID-19 ослабевает и уже пятый день подряд в стране нет регионов, находящихся в "оранжевой" зоне. 

По состоянию на понедельник, 20 декабря, восемь областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона:

  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Отметим, что еще на прошлой недели в МОЗ заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они скоро покинут "красную" зону эпидемической опасности.

"Желтая" зона:

  • Киев
  • Днепропетровская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Хмельницкая область
  • Закарпатская область
  • Одесская область

 

Зоны карантина 20 декабря. Данные Минздрава

Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца марта следующего года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали.

Также сообщалось, что 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины. 

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