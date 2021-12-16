В Минздраве назвали четыре области Украины, которые в ближайшее время покинут красную зону карантина
В ближайшее время четыре региона Украины, в которых улучшились показатели, могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в четверг, 16 декабря.
"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", - сказал Ляшко.
На данный момент в красной зоне адаптивного карантина находятся такие регионы Украины:
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца марта следующего года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали.
Также сообщалось, что 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины.