В ближайшее время четыре региона Украины, в которых улучшились показатели, могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в четверг, 16 декабря.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности. Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", - сказал Ляшко.

На данный момент в красной зоне адаптивного карантина находятся такие регионы Украины:

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца марта следующего года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали.

Также сообщалось, что 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины.