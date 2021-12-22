В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины, где ранее рассказали, как избежать стресса при подготовке к Новому году, дали советы, как обезопасить себя и близких от COVID-19 в новогодние праздники.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 21 декабря.

В ЦОЗ дали несколько советов, которые помогут насладиться праздниками и сохранить здоровье во время пандемии коронавируса:

Провести новогодне-рождественские праздники дома с членами вашей семьи – лучший способ защитить себя и своих близких. Если вы решите праздновать вместе с другими, собирайтесь небольшой компанией до 10 человек. Примите во внимание, что празднование в помещении более опасно, чем на открытом воздухе. Не забывайте периодически открывать окна, чтобы проветрить комнату.

Насколько это возможно, избегайте скоплений людей и соблюдайте физическую дистанцию. Помните, что в помещении или на улице у вас больше шансов инфицироваться или распространить COVID-19, если вы находитесь в тесном контакте с другими людьми.

Носите маску в людных местах или в помещении, а на открытом воздухе – в том случае, когда нет возможности сохранять физическую дистанцию. Убедитесь, что маска закрывает нос и рот. В холодную погоду надевайте маску под шарф или лыжную маску. Имейте при себе запасные маски на случай, если ваша станет влажной от дыхания или от снега и дождя.

Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд, особенно после того, как вы находились в общественном месте, чихали или кашляли, а также перед едой. Если такой возможности нет, используйте антисептики. Не касайтесь руками маски, глаз, носа и рта.

Если вы или ваши близкие имеют симптомы ОРВИ, гриппа или COVID-19, отмените встречу и оставайтесь дома.

Украинцам рассказали, как не заболеть коронавирусом в новогодние праздники. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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