Владимир Зеленский прокомментировал срыв очередной встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября.

Комментарий прозвучал на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в хорватском Дубровнике.

"Причина совершенно очевидна: удар стихии по Америке, требующий максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране", — сказал Зеленский.

Между тем Министерство обороны Германии заявило, что точная дата сорванной встречи в формате "Рамштайн" пока не определена.

Вчера стало известно, что Джо Байден отложил свою поездку в Германию на посвященную Украине встречу из-за мощного урагана "Мильтон", который надвигается на Штаты.

Вслед за ним государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен отменил визит в Германию.

В связи с этим в Пентагоне заявили, что из-за отсутствия Байдена и Блинкена могут перенести встречу в формате "Рамштайн".