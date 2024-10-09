Из-за отсутствия президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена Пентагон может перенести встречу в формате "Рамштайн" в Германии, запланированную на 12 октября.

Об этом сообщила представитель военного ведомства США Сабрина Сингх.

"Из-за урагана "Мильтон" президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по обороне Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", - отметила пресс-секретарь Пентагона.

На вопрос, планируют ли перенести заседание "Рамштайна", Сингх ответила, что это сейчас обсуждается.

"Мы только сейчас это выясняем", - заявила она.

Напомним, на этой встрече Зеленский планировал презентовать "план победы" лидерам стран НАТО.

Также мы писали, что на днях Зеленский отправил в Вашингтон начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину обсудить "план победы" Украины перед заседанием "Рамштайна".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.