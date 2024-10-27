Российские войска полностью захватили Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает украинский боец с позывным "Мучной" в своём телеграм-канале.

"По Селидово уже скажу как есть: наши козаки выходят с северо-западного фланга, по городу всё ещё работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п@д@рами. Вишнёвое к западу от Селидово тоже под контролем врага, уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку!" – написал военный.

Между тем россияне опубликовали видео здания горсовета Селидово, с которого сбрасывают украинский флаг.

Российский военный на видео утверждает, что город уже находится под контролем РФ.

Бойцы ВСУ также сообщают о почти полном захвате Селидово россиянами.

Украина этого официально не заявляла.

Ранее о захвате Селидово сообщали российские паблики, а также нардеп Марьяна Безуглая и немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

По данным эксперта, за последние три дня российская армия захватила восемь населённых пунктов: Богоявленка, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишнёвое.

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