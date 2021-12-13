В Кремле проведение всеукраинского референдума о Донбассе, о возможном проведении которого недавно сказал президент Владимир Зеленский, считают внутренним вопросом нашей страны.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - заявил он.

Напомним, 10 декабря во время интервью президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения референдума относительно Донбасса

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Это может относительно Донбасса, Крыма, прекращения войны. Может быть так, что какая-то страна будет предлагать нам какие-то условия. Но если будет сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - заявил Владимир Зеленский.

Также "Страна" сообщала, что согласно результатам опроса больше половины украинцев хотят прямых переговоров с Российской Федерацией для достижения мира на Донбассе.