В Кремле заинтересовались, каким будет вопрос на возможном референдуме от Зе по Донбассу
В Кремле проведение всеукраинского референдума о Донбассе, о возможном проведении которого недавно сказал президент Владимир Зеленский, считают внутренним вопросом нашей страны.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - заявил он.
Напомним, 10 декабря во время интервью президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения референдума относительно Донбасса
"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Это может относительно Донбасса, Крыма, прекращения войны. Может быть так, что какая-то страна будет предлагать нам какие-то условия. Но если будет сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - заявил Владимир Зеленский.
Также "Страна" сообщала, что согласно результатам опроса больше половины украинцев хотят прямых переговоров с Российской Федерацией для достижения мира на Донбассе.