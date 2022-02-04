В эфир канала "Украина 24" сегодня включался депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш при том, что в "Слуге народа" действует запрет на посещение эфиров каналов из группы Ахметова.

Сам народный депутат Юраш сказал "Стране", что и раньше запрет не соблюдал и всегда ходил на все эфиры.

"Я не был ни "в запрете", ни "вне запрета". Я просто ходил на все эфиры. Если у меня есть время и возможность, я хожу и всегда ходил на эфиры каналов и Порошенко, и Медведчука, и на остальные", - заявил Святослав Юраш.

Напомним, что в "Слуге народа" приняли решение бойкотировать каналы "Украина" и "Украина 24" после того, как журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что "Зеленский для него умер".

Кроме того, во фракции рассказывали, что "слугам народа" запрещают ходить на эфиры и следят за каждым словом. Собеседник "Страны" заявил, что медийной площадкой для "Слуг народа" и Зе-команды теперь станет телеканал Коломойского 1+1.

Ранее мы писали, что в распоряжении "Страны" оказался "черный список" спикеров для эфиров гостелеканала "Рада". В нем находятся фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир.