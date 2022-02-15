Российская Федерация не будет участвовать в сегодняшней встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую Украина запросила по Венскому документу для обсуждения российского военного присутствия возле границ.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет "РИА Новости".

"Нет, не будем", - так ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Напомним, Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и в аннексированном Крыму.

После этого в МИД России подтвердили, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности. Однако в Москве не считают запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности.

Тогда, не получив запрашиваемую информацию, глава МИД Украины поручил направить официальный запрос о применении элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ.

Также сообщалось, что Минобороны России 15 февраля заявило об отводе российских войск от границы с Украиной.