В Министерстве иностранных дел Российской Федерации рекомендует своим гражданам отслеживать сообщения в связи с ситуацией в Украине. В дипведомстве РФ также предупредили о том, что не исключены возможные провокации.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на директора Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрия Горлача.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли ДСКЦ оглашать специальные предупреждения для россиян, которые планируют посетить Ураину, на фоне высокого уровня напряженности в нашей стране, Горлач ответил, что ведомство "всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время событий в Казахстане, следить за сообщениями ДСКЦ".

"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов в Украине", - добавил он.

При этом дипломат подчеркнул, что рекомендации западных стран к своим гражданам покинуть Украину являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности.

"Непонятна причина, по которой они этим занимаются", - сказал он.

Напомним, основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.

Также мы писали о том, что МИД Японии отзывает большую часть дипломатов из Киева и призывает японцев немедленно покинуть Украину.

Кроме того, сообщалось, что посольство Китая в Украине продолжает работать в обычном режиме.