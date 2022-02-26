В Харькове на четыре часа продлевают комендантский час, теперь он будет действовать не с 22:00, а с 18:00. Кроме того, тех жителей города, которые укрываются в метро, просят брать с собой документы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Харькова.

"Ранее, в связи с военным положением в стране, комендантский час был введен с 22:00 до 6:00, теперь - с 18:00 до 6:00", - сообщили городские власти.

Кроме того, в горсовете предупредили, что харьковчанам, которые идут в метрополитен с целью укрытия, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все светофоры в городе Харькове переводятся в мигающий режим. Это делается с целью обеспечения безопасности на дорогах. Харьковчан просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки приоритетности", - также предупредили городские власти.

Напомним, ранее мы публиковали карты укрытий в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах и других городах.

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