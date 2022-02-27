В Ясногородке Киевской области, которая расположена к северу от Киева, замечены российские танки и БМП.

Ранее мы писали о том, что в МВД рассказали о продвижении в Киев большой колонны техники РФ с отметкой V. Возможно, она уже под Обуховом.

Вместе с тем, в сети появилось видео, где в Макаровке (это юг от Обухова и юг от Киева) движется российская техника. То есть она прошла уже Васильков и заходит на юг от столицы.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в воскресенье, 27 февраля, в городе Буча в Киевской области местные жители заметили российскую военную технику. Предварительно известно, что состав техники состоит из 30 машин.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.