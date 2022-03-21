В Соединенных Штатах Америки в который раз повторили, что не собираются вводить войска в Украину.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать идею Варшавы об отправке в Украину миротворческой миссии НАТО.

"Разумеется, мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии, <...> мы продолжим налагать серьезные издержки (на РФ - ред.) <...> Мы ясно дали понять, что не намерены отправлять американские войска воевать с войсками РФ, это не отвечает интересам американского народа или нашей национальной безопасности. Однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту", - сказала она. Т

акже Псаки сообщила, что американская администрация не рассматривала возможность организации визита президента США Джо Байдена в Украину в ходе его предстоящей поездки в Европу.

"Мы не изучали этот вариант действий", - сказала официальный представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли возможность визита Байдена в Украину в рамках поездки в Европу. Планируется, что позднее на этой неделе глава администрации США посетит Брюссель и Варшаву.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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