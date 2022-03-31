Находящийся с визитом в Польше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что прибыл в Варшаву в том числе для обсуждения польской инициативы об отправке в Украину вооруженной миротворческой миссии.

Как передает УНН, об этом чиновник сообщил в эфире телеканала TVN24.

Кулебу спросили об отношении к предложению Польши разместить в Украине миротворцев НАТО.

"Это была одна из причин, по которой я приехал в Польшу, чтобы подробно поговорить с Качиньским об этой инициативе, чтобы лучше понять, откуда взялась эта идея, как ее можно реализовать", - ответил Кулеба.

Он добавил, что имел с Качинским "вполне конструктивный разговор".

Министр также сказал, что Украина заинтересована в разных путях решениях конфликта, но никакая инициатива или предложение не могут быть направлены на замораживание конфликта в его нынешних рамках.

"Нам нужны варианты, которые позволят оттолкнуть Россию, освободить нашу территорию, принести мир в Украину и заставить Россию заплатить за то, что она сделала с Украиной", - подчеркнул он.

"Я четко понимаю идею миротворческой миссии на данный момент и скажу об этом президенту, когда вернусь в Киев", - заявил он.

Напомним, 24 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что он хочет предложить на саммите НАТО организацию миротворческой миссии в Украине.

Однако Владимир Зеленский в интервью российским журналистам не одобрил идею Польши ввести миротворцев в Украину.

Против отправки в страну миротворцев НАТО выступила и Германия.