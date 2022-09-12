В Белой Церкви задержали киллера-чеченца с российским гражданством. Он подозревается в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили, которое произошло в 2019 году в Киеве.

Давиташвили осенью 2019-го находился в Киеве с деловым визитом. Его убили несколькими выстрелами в грудь и шею.

Позднее подозреваемым стал уроженец Чечни Шархан Гакаев.

Как писала "Страна", в начале полномасштабного вторжения РФ в результате ракетных ударов в Белой Церкви были разрушены общежития.

В марте в результате ракетных обстрелов Василькова, Белой Церкви и Калиновки погибли 4 мирных жителя.

После начала эвакуации жителей Белой Церкви российский снаряд попал в частный сектор.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.