В Белой Церкви задержали киллера-чеченца с гражданством РФ. Его подозревают в убийстве грузинского магната
В Белой Церкви задержали киллера-чеченца с российским гражданством. Он подозревается в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили, которое произошло в 2019 году в Киеве.
Давиташвили осенью 2019-го находился в Киеве с деловым визитом. Его убили несколькими выстрелами в грудь и шею.
Позднее подозреваемым стал уроженец Чечни Шархан Гакаев.
Как писала "Страна", в начале полномасштабного вторжения РФ в результате ракетных ударов в Белой Церкви были разрушены общежития.
В марте в результате ракетных обстрелов Василькова, Белой Церкви и Калиновки погибли 4 мирных жителя.
После начала эвакуации жителей Белой Церкви российский снаряд попал в частный сектор.
Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.