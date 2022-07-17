В Белоцерковском национальном аграрном университете отчислили студентку четвертого курса факультета ветеринарной медицины за призывы "принять врага с добром". Руководство вуза сообщило о ее позиции в СБУ и полицию.

Отчисленная девушка написала в Instagram, что она "не донатит ВСУ специально и не ест мясо, потому что не поддерживает убийства".

"Я вижу самым разумным решением в этой войне сложить нам оружие и принять врага с добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать образованный человек", - написала девушка в соцсети.

После этого на странице ее вуза в Facebook сообщили, что "среди студентов Белоцерковского НАУ было обнаружено лицо, являющееся сторонником враждебных намерений". Поэтому руководство университета решило девушку отчислить с четвертого курса факультета ветеринарной медицины.

"Также адресованы соответствующие обращения в Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины. Для студенчества важно продолжать овладевать выбранной профессией, не тратя собственного ресурса на поддержание враждебных взглядов и разжигание политических конфликтов", - говорится в сообщении университета.

Сейчас девушка скрыла свой профиль в Instagram.

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