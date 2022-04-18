Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны призвал украинцев вести себя внимательнее в социальных сетях и не распространять посты в стиле "все очень плохо, мы проигрываем, но нам об этом не говорят".

"Так вы помогаете врагу сеять панику, ведь противник пытается демотивировать украинцев", - заявили в Telegram-канале Центра.

Как отметили в ЦПД, нужно помнить, что Вооруженные силы Украины сильны. Граждане сильны. Президент и государство сильны. Мы держимся. Мы не отдадим свою территорию и независимость.

"Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает нас к победе", - заявили в Центре противодействия дезинформации.

Скриншот: Telegram/ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Ранее мы писали, что Львовянке сообщили о подозрении из-за поста в Facebook, который позволил идентифицировать расположение военнослужащих.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве СБУ задержала за "распространение кремлевской пропаганды" эксперта по энергетике Марунича.