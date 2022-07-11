В Нижнем Новгороде мужчину осудили из-за кавычек в слове "спецоперация". Его оштрафовали по статье о дискредитации российской армии.

Об этом пишет "Медуза".

Мужчина написал в соцсети "Вконтакте" о том, что в городе есть дома без горячей воды, а деньги, уходящие на "спецоперацию", можно было бы пустить на улучшение ситуации с ЖКХ. Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода сослался на Справочник по правописанию Д.Розенталя, в котором указывается, что кавычками выделяют слова, употребленные в ироничном значении.

"Судом учитывается, что слово "спецоперация" обособлена Поднебесным А.Н. в кавычки, что согласно правилами русского языка и в контексте изложенного свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении указанного слова", - говорится в решении суда.

В суде добавили, что "автор усиливает данную словесную конструкцию фразой "но россиянам же готовы отдать за "ДНР" 13-ю зарплату, даже если ее нет".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.