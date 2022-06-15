Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сделал ряд резких заявлений в адрес Украины и Запада. В частности, он возложил на Запад ответственность за отсутствие мира на Донбассе. Об этом пишут российские СМИ.

Вот главные заявления Рябкова:

1. О перспективах войны в Украине. Рябков заявил, что "в том, что на Донбассе до сих пор нет мира, виноват Запад" и объявил, что "Россия поставит точку в "спецоперации" в Украине там, где нужно Москве"

Замглавы МИД РФ пообещал "стоять на своих позициях намертво". Он также допустил, что "дипломатические методы нужны": "Но если Зеленский не готов к переговорам, если те, кто стоит за ним, настроены продолжать безумную накачку Украины оружием, это их выбор", - добавил он.

2. Об отношениях с Западом. По словам Рябкова, США "продолжают играть с огнем в ситуации с Украиной". Рябков заявляет, что РФ крайне негативно относится к поставкам Украине тяжелых вооружений, включая РЗСО

Рябков выразил надежду, что "Западу хватит ума не применять ядерное оружие в Украине", при этом сама Россия "отвергает идеологию ограниченной ядерной войны".

Ранее в России пригрозили уничтожать эшелоны западного оружия, которое едет в Украину.

Несмотря на это, генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал обсудить новые поставки тяжелого вооружения для нужд ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.